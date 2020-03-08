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Kadir Keleş, Musa Nizam, Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet YıldırımAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 70 Musa Nizam), Vrsajevic (Dk. 75 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk.

08.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:37
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Cocalic (Dk. 70 Musa Nizam), Vrsajevic (Dk. 75 Kadir Keleş), Onur Ayık, Rotman, Bjarnason, Erhan Çelenk, Ergin Keleş (Dk. 76 Muhammet Reis), Cikalleshi

Osmanlıspor: Mele, Oğuz Yıldırım (Dk. 56 Erdem Çetinkaya), Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 56 Okan Deniz), Todorovic, Mertan Caner Öztürk (Dk. 62 Batuhan Yılmaz)

Goller: Dk. 42 Cikalleshi, Dk. 52 Ergin Keleş, Dk. 74 Erhan Çelenk (Akhisarspor), Dk. 72 Blagojevic (Penaltıdan), Dk. 87 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mehmet Yiğit, Dk. 84 Todorovic (Osmanlıspor), Dk. 30 Bjarnason, Dk. 62 Vrsajevic, Dk. 72 Cikalleshi (Akhisarspor)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA

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