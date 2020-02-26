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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak CansızAdanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen), Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 Hakan Barış), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk.

26.02.2020 21:12 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:30
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen), Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 ), , Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk. 46 Roni), Eze

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri (Dk. 82 Timur Temeltaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Gomis), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay), Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Gol: Dk. 34 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Diop, Dk. 44 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 33 Gökhan Süzen, 90+1 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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