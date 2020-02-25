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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: VefaHakemler: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik ÖzkoçFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Dk. 70 Zeki Yıldırım), Emeghara, Ndao (85 Darri), Ramazan Civelek (Dk.

25.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:04
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç

Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Dk. 70 ), Emeghara, Ndao (85 Darri), (Dk. 62 Engin Bekdemir), Sobiech

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 30 Bedirhan Altunbaş), Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Onur Bayramoğlu), Furgan Polat (Dk. 60 İbrahim Halil Öner), Mehmet Özcan, Furkan Balaban, Metehan Altunbaş

Goller: Dk. 37 Ramazan Civelek, Dk. 55 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 27 Cemali Sertel, Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 69 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, Eskişehirspor'u 2-0 yendi.

Eskişehirspor'da 81. dakikada kaleci Ekrem Kılıçarslan kırmızı kart gördü. 3 oyuncu değişikliğini daha önce kullanan konuk ekipte sonradan maça dahil olan savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş, kalan bölümde kaleyi korudu.

Kaynak: AA

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