Haberler » Spor » Futbol: TFF 1. Lig - Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba (Dk. 70 Mehmet Akyüz), Volkan Şen (Dk. 84 Berk Yıldız), Okan Alkan, Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk.

08.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:02
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba (Dk. 70 ), Volkan Şen (Dk. 84 ), , Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 90+1 Kosecki), Rassoul

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Barış, Eren Keleş (Dk. 57 Ahmet Dereli), Mehmet Sedef, Bagayoko (Dk. 72 Mustafa Sami Can Keskin), Diop, Furkan Özçal (Dk. 57 Eze), Hakan Çinemre, Özkan Taştemur, Savaş Polat, Roni

Goller: Dk. 3 Dibba, Dk. 39 ve 55 Aosman, DK. 90+4 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 73 Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Traore, Dk. 45 Dibba, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 79 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Dk. 50 Bagayoko, Dk. 57 İrfan Can Eğribayat, Dk. 69 Hakan Çinemre (Adanaspor)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, derbi maçta Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde, Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerler ve hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler