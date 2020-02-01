Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Bülent Birincioğlu, Serdar Diyadin, Cemil TunçEkol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Ali Keten, Ercan Coşkun, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Erdemir (Dk.79 Özkan Yıldırım), Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 66 Samed Ali Kaya), Tayfun Aydoğan, Ali Özgün (Dk.

01.02.2020 21:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:07
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: İlçe

Hakemler: , Serdar Diyadin, Cemil Tunç

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Trtovac, Ali Keten, , Mustafa Çeçenoğlu, Murat Erdemir (Dk.79 ), Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe (Dk. 66 Samed Ali Kaya), Tayfun Aydoğan, Ali Özgün (Dk. 76 Hüseyin Çolak)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Attamah, Zeki Yıldırım, Darri (Dk. 64 Emeghara), Jorquera (Dk. 90+1 Fatih Kuruçuk), Ahmet Aras (Dk. 86 Koray Altınay)

Gol: Dk. 76 Sabo (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 89 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 25 Barış Başdaş, Dk. 34 Attamah, Dk. 63 Dobrovoljc (Fatih Karagümrük), Dk. 54 Ercan Coşkun, Dk. 88 Tayfun Aydoğan (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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