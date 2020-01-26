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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin TuğralAdana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, Okan Alkan, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk.

26.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:54
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore (Dk. 85 Sinan Kurt), Aosman, , Dibba (Dk. 69 ), , Hasan Kılıç (Dk. 78 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul

Boluspor: Mosquera, Adilehou, Cumali Bişi, Melih Okutan (Dk. 57 Gökhan Sazdağı), Poepon, Sincere (Dk. 60 Delarge), Arif Morkaya, Halilovic (Dk. 78 Emre Öztürk), Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Goller: Dk. 22 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 47 Aosman (Adana Demirspor), Dk. 86 Delarge, Dk. 90+6 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Halilovic, Dk. 41 Burak Bekaroğlu (Boluspor), Dk. 55 Dibba, Dk. 89 Volkan Şen (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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