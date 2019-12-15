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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Caner Ak, Oğuz Terzi, Oğuz Kağan ÇalışırAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 82 Berkay Samancı), Burak İnce (Dk.

15.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:04
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Caner Ak, , ÇÇalışır

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Okan Derici (Dk. 82 ), Burak İnce (Dk. 70 Muzaffer Kocaer), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Muhammed Mert, Kemal Rüzgar (Dk. 71 Yasin Ozan)

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 69 Recep Aydın), Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı (Dk. 89 Ali Akman), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 66 Seleznov)

Sarı kartlar: Dk. 53 Burak Altıparmak, Dk. 77 Emirhan Aydoğan, Dk. 77 Anıl Karaer, Dk. 85 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 77 Yasin Ozan (Altınordu)

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Altınordu ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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