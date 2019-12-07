Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku TunavelioğluHatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Barbosa), Rayane, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel (Dk.

07.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:30
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Barbosa), Rayane, , Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 81 ), Mesut Çaytemel (Dk. 86 Quali), Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 62 Gökhan Sazdağı), Poepon, Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer, Dodo (Dk. 46 Melih Okutan), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk.46 Bilal Kısa), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt

Goller: Dk. 35 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 65 ve 90+1 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Batuhan Altıntaş, Dk. 34 Hayrullah Bilazer (Boluspor)

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor, sahasında Boluspor'u 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA
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