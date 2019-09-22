Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Erkan Özdamar, Sezgin Çınar, Baran EraslanAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Taha Yalçıner (Dk. 60 Rotman), Musa Nizam, Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Burhan Eşer (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk.

22.09.2019 21:14
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Erkan Özdamar, Sezgin Çınar, Baran Eraslan

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Taha Yalçıner (Dk. 60 Rotman), Musa Nizam, Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Burhan Eşer (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 74 Bjarnason), Cikalleshi

Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker, Yasin Güreler, Alican Özfesli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 81 Quali), Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Rayane (Dk. 58 Barbosa), Mirkan Aydın (Dk. 75 Bokila)

Goller: Dk. 16 ve 45+1 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 26 Alican Özfesli (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Taha Yalçıner, Dk. 54 Vrsajevic, Dk. 66 Aykut Çeviker, Dk. 69 Musa Nizam, Dk. 90 Muhammet Reis, Dk. 90+3 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+2 Rayane, Dk. 59 Barbosa, Dk. 75 Selim Ilgaz (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Akhisarspor, sahasında Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu arada, Akhisarspor'da yardımcı antrenör Akın Sinan Dağdelen, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.