Futbol: Tff 1. Lig
Stat: Manisa 19 Mayıs Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner ÖzaralGrandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Abdülkadir Korkut (Dk. 89 Kağan Miray Bağış), Mikic, Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı (Dk.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Deniz Caner Özaral
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Abdülkadir Korkut (Dk. 89 Kağan Miray Bağış), Mikic, Ümit Yasin Arslan, İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 69 Berkay Samancı), Metin Yüksel, Mustafa Sevgi, Sebaihi, Zahit Fındık (Dk. 90 Alper Önal), Meye, Perovic
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Uğur Aygören (Dk. 77 Mehmet Boztepe), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan (Dk. 76 Kethevoama), Cumali Bişi, Otoo, Aissati, Sedat Şahintürk, Abdulkadir Özgen
Goller: Dk. 13 Zahit Fındık, Dk. 73 Meye, Dk. 76 Metin Yüksel (Grandmedical Manisaspor), Dk. 88 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 39 Cüneyt Köz Dk. 48 Aissati (Balıkesirspor Baltok) Dk. 26 Perovic, Dk. 35 Meye, Dk. 41 Ümit Yasin Arslan, Dk. 58 Mikic, Dk. 90 Zahit Fındık (Grandmedıcal Manisaspor)
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Grandmedical Manisaspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.