Futbol: Tff 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Habip TiryakiAdana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Lalawele, Lingane, Tambe (Dk. 71 Atabey Çiçek), Savaş Yılmaz (Dk. 75 Umut Sönmez), Mendy (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Habip Tiryaki
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Sezer Özmen, Yiğit İncedemir, Lalawele, Lingane, Tambe (Dk. 71 Atabey Çiçek), Savaş Yılmaz (Dk. 75 Umut Sönmez), Mendy (Dk. 86 Abdulkadir Parmak)
Gaziantepspor: Adnan Karabulut (Dk. 66 Selçuk Özcan), Şenol Can, Hüseyin Polat, Hasan Genç, İlker Günaslan, Zeki Sinanoğlu, Oktay Aydın, Müslüm Talşik, Serhan Yılmaz, Mehmet Sait Üzümcü (Dk. 86 Erdal Ahmet Özdemir), Yusuf Erdem (Dk. 58 Harun Enes Nural)
Goller: Dk. 26 Lalawele, Dk. 54 Tambe, Dk. 61 Savaş Yılmaz (Adana Demirspor), Dk. 58 Yusuf Erdem (Gaziantepspor)
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Gaziantepspor'u 3-1 yendi.
Adana Demirspor'da Tambe, 19. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.