Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Abdullah Yılmaz, Emin Yıldırım, Murat ŞenerBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Tolga Ünlü, Acka, Lokman Gör, Trtovac, Mansaly (Dk. 88 Nobre), Kubilay Sönmez, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Abdulkadir Özdemir), Harba (Dk.

Futbol: Tff 1. Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Emin Yıldırım, Murat Şener

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Tolga Ünlü, Acka, Lokman Gör, Trtovac, Mansaly (Dk. 88 Nobre), Kubilay Sönmez, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Abdulkadir Özdemir), Harba (Dk. 76 Murat Gürbüzerol), Hamza Younes

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı (Dk. 56 Abdulkerim Bardakcı), Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ahmet Cebe (Dk. 80 Ramazan Övüç), Angan, Samaras (Dk. 46 Halil İbrahim Pekşen, Chibuike

Goller: Dk. 53 Gökhan Karadeniz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 68 Kenan Karışık (penaltıdan) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Hamza Younes, Dk. 74 Abdulkadir Özdemir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 36 Angan (Samsunspor)

TFF 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda turnike sisteminin tamamlanamaması nedeniyle Rize'de oynanan karşılaşmada, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.