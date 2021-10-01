Futbol Takımı Norwich City, espor takımı kurdu!

Premier Lig futbol kulübü Norwich City, espor takımı 1J Esports'u kurduğunu duyurdu. Norwich City'ye göre 1J Esports, espor takımı için yeni bir marka kimliği yaratıyor olacak. Espor ekibinin misyon açıklamasında 1J Esports, başlangıçta FIFA sahnesinde rekabet etmeyi planlıyor. Ancak ekip, gelecekte başka oyunlarda yer alma arzusundan da bahsediyor.

1J Esports sözcüsü şu sözlere yer verdi: "Herkesin eğlenmesi için eğlenceli, misafirperver bir oyuncu topluluğu oluşturmaktan gurur duyuyoruz. İster profesyonel olun, ister becerilerini geliştirmek isteyen biri, tamamen yeni başlayan biri veya sadece içerik için burada olun, zevk alacağınız bir şey olacak.Kulübümüzle aynı DNA'dan inşa edildik. Büyüme, dayanıklılık, bütünlük, gurur, aidiyet ve bağlılık. Bunlar bizim değerlerimizdir ve birbirimizle ve topluluğumuzla düşünme, iletişim kurma ve davranma şeklimizi etkiler."

1J Esports, rekabetçi oyunlarda yer almanın yanı sıra, taraftarları ve topluluğu için düzenli, girişi ücretsiz turnuvalar sağlanacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.

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