Futbol: Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın son maçlarında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenerken, Çaykur Rizespor da konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.
Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Hes Kablo Kayserispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Göztepe: 0-0
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-2
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 5-1
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 2-3
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 0-2
Puan durumu
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|6
|5
|1
|0
|15
|2
|13
|16
|2
|FENERBAHÇE
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|14
|3
|GALATASARAY
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|3
|10
|4
|FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|2
|2
|2
|9
|7
|2
|8
|5
|ÇAYKUR RİZESPOR
|6
|2
|2
|2
|9
|8
|1
|8
|6
|KASIMPAŞA
|6
|2
|2
|2
|4
|3
|1
|8
|7
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|8
|-2
|8
|8
|YENİ MALATYASPOR
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|-3
|8
|9
|GÖZTEPE
|6
|1
|4
|1
|10
|7
|3
|7
|10
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|7
|11
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|6
|2
|1
|3
|7
|7
|0
|7
|12
|BEŞİKTAŞ
|5
|2
|1
|2
|8
|9
|-1
|7
|13
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|6
|1
|4
|1
|8
|9
|-1
|7
|14
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|5
|2
|1
|2
|5
|6
|-1
|7
|15
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|16
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|5
|1
|3
|1
|5
|3
|2
|6
|17
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|5
|2
|0
|3
|4
|8
|-4
|6
|18
|TRABZONSPOR
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|-4
|5
|19
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|6
|1
|2
|3
|5
|10
|-5
|5
|20
|GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|1
|1
|3
|3
|6
|-3
|4
|21
|MKE ANKARAGÜCÜ
|4
|0
|1
|3
|4
|8
|-4
|1
7. hafta
Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar