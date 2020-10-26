Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

26.10.2020 22:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:12
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenerken, Çaykur Rizespor da konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Hes Kablo Kayserispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Göztepe: 0-0

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-2

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 5-1

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 2-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Puan durumu

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP
1AYTEMİZ ALANYASPOR65101521316
2FENERBAHÇE6420105514
3GALATASARAY631285310
4FATİH KARAGÜMRÜK62229728
5ÇAYKUR RİZESPOR62229818
6KASIMPAŞA62224318
7FRAPORT TAV ANTALYASPOR622268-28
8YENİ MALATYASPOR622269-38
9GÖZTEPE614110737
10BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR52127617
11MEDİPOL BAŞAKŞEHİR62137707
12BEŞİKTAŞ521289-17
13GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ614189-17
14DEMİR GRUP SİVASSPOR521256-17
15ATAKAŞ HATAYSPOR421136-37
16İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR51315326
17HES KABLO KAYSERİSPOR520348-46
18TRABZONSPOR6123610-45
19YUKATEL DENİZLİSPOR6123510-55
20GENÇLERBİRLİĞİ511336-34
21MKE ANKARAGÜCÜ401348-41

7. hafta

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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