Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.

Haftanın son maçlarında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenerken, Çaykur Rizespor da konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Hes Kablo Kayserispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Göztepe: 0-0

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-2

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 5-1

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 2-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Puan durumu

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: