Futbol: Süper Lig
Stat: AntalyaHakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk CurbayFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli (Dk. 26 Ghacha), Nuri Şahin, Fredy, Milosevic, Wright, CrivelliAdana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Samet Akaydın, Deli (Dk.
Stat: Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay
Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Poli (Dk. 26 Ghacha), Nuri Şahin, Fredy, Milosevic, Wright, Crivelli
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson, Samet Akaydın, Deli (Dk. 34 Kaan Kanak), Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Yunus Akgün, Balotelli
Gol: Dk. 42 Balotelli (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Wright, Dk. 45+2 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
17. dakikada Vargas'ın serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Samet Akaydın'ın sağ çaprazdan kafayla şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.
23. dakikada Balotelli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada kale çizgisinde oluşan karambolde Vargas, topu röveşatayla kale içine gönderdi. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.
35. dakikada soldan kullanılan ve ceza sahasına ortalanan köşe vuruşunda, Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top üstten dışarıya gitti.
39. dakikada Balotelli'nin ceza sahası içinde şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.
42. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün'ün sağ kanattan rakip ceza alanına ortasında, Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşu sonrası yükselen topu arka direkte önüne indiren Balotelli, kaleci Boffin'in solundan meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.