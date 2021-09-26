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Futbol: Süper Lig

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf BozdoğanMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, OkakaÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen,...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Okaka

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim Ay, Holmen, Alberk Koç, Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Boyd, Dabo, Bolasie, Remy

Gol: Dk. 25 Okaka (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Alper Potuk'un savunma arkasına ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içinde Alper Potuk'un ayağında fazla tuttuğu topa dokunan Okaka meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topun gelişine ceza sahası dışından Alberk Koç'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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