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Futbol: Süper Lig

AA / Basir Gülüm - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölenİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Bytyqi, Çekiçi, CikalleshiAltay: Lis, Murat Akça, Thiam, İbrahim Öztürk,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

İttifak Holding Konyaspor : Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Bytyqi, Çekiçi, Cikalleshi

Altay: Lis, Murat Akça, Thiam, İbrahim Öztürk, Cebrail Karayel, Naderi, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba

Gol: Dk. 7 Soner Dikmen, Dk. 20 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 20 Poko (Altay)

Süper Lig'in 4. hafta maçında İttifak Holding Konyaspor, Altay karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kappel'in sert şutunda kaleci Sehic gole ezin vermedi.

7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Cikalleshi'nin sol kanattan ceza sahasına pasına hareketlenen Soner Dikmen'in altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Guilherme'nin orta sahaya yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, ceza sahası içinde top yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

38. dakikada Cebrail Karayel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şut yan direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Altay atağında sağ kanattan yapılan ortada Murat Akça'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

45+4. dakikada hızlı atakta Serdar Gürler'in pasında, kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA / Basir Gülüm - Spor Haberleri
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