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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Stat: AntalyaHakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil TunçFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Fredy, Mukairu, WrightGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu,...

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Ghacha, Fredy, Mukairu, Wright

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, Cherif Ndiaye, Jahovic

Gol: Dk. 32 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ghacha, Dk. 19 Poli (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 20 Jahovic (Göztepe)

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

28. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'in şutunda top, üstten auta çıktı.

31. dakikada Fredy'in pas verdiği Ghacha, ceza sahasında Berkan Emir'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Az sayıda taraftarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında tribünlerden takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, seremonide, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ayrıca mücadele öncesinde, Antalya Stadı'ndaki dijital ekranlara, orman yangınları ve sel felaketlerine ilişkin, "Acılarımızdan daha güçlü çıkacağız. Geçmiş olsun Türkiyem" yazısı yansıtıldı.

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Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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