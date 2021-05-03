Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mehmet Topal, Bolingoli, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, ChadliMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mehmet Topal, Bolingoli, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Chadli

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Endri Çekiçi, Lobzhanidze, Alper Potuk, Pinto, Paintsil

Gol: Dk. 15 Paintsil (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk.17 Chadli (Medipol Başakşehir), Dk. 17 Sarlija, Dk. 43 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 39. haftasındaki Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pinto'nun soldan ortasında Alper Potuk'un ceza sahası içerisinden gelişine vuruşunda direkten dönen top Paintsil'in önünde kaldı. Bu oyuncu önündeki rakibine rağmen topu sağa çekerek şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

21. dakikada Paintsil'in pasında topla buluşan Alper Potuk ceza sahası dışından şutunu çekti ancak savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direği sıyırarak dışarı çıktı.

23. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında Aleksic altı pas önünde topa kafayı vurdu, kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan açtığı yerden ortada Chadli çaprazdan şutunu çekti top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük