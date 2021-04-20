Futbol: Süper Lig
Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür ErtemFatih Karagümrük: Aykut Özer, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan, Ndao, Salibur, Lens, Mevlüt ErdinçGöztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Kerim...
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan, Ndao, Salibur, Lens, Mevlüt Erdinç
Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Kerim Alıcı, Berkan Emir, Nwobodo, Esiti, Ndiaye, Diabate, Tripic, Ideye
Gol: Dk. 32 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük)
Sarı Kart: Dk. 39 Nwobodo (Göztepe)
Süper Lig'in 36. haftasındaki Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
18. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında Ndiaye topu Esiti'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun soldan ortasında penaltı noktası çevresindeki Egemen Pehlivan topa kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.
32. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lens'in pasında defansın arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0
45. dakika Salibur, Diabate'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndao'nun şutunda kaleci Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.
İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük