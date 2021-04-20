Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür ErtemFatih Karagümrük: Aykut Özer, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan, Ndao, Salibur, Lens, Mevlüt ErdinçGöztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Kerim...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan, Ndao, Salibur, Lens, Mevlüt Erdinç

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Kerim Alıcı, Berkan Emir, Nwobodo, Esiti, Ndiaye, Diabate, Tripic, Ideye

Gol: Dk. 32 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük)

Sarı Kart: Dk. 39 Nwobodo (Göztepe)

Süper Lig'in 36. haftasındaki Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında Ndiaye topu Esiti'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun soldan ortasında penaltı noktası çevresindeki Egemen Pehlivan topa kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

32. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lens'in pasında defansın arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0

45. dakika Salibur, Diabate'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndao'nun şutunda kaleci Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Ersin Tatar Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:36:40. #1.16#

title