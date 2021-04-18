Futbol: Süper Lig

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin GözütokGaziantep: Günay Güvenç, Miranda, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Mirallas (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Sousa (Dk. 65 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 65 Jefferson), Maxim, Kenan Özer (Dk.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep: Günay Güvenç, Miranda, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Mirallas (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Sousa (Dk. 65 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 65 Jefferson), Maxim, Kenan Özer (Dk. 82 Furkan Soyalp), Dicko

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Koomson (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Bistrovic, Hajradinovic (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Varga, Thelin (Dk. 70 Koita)

Goller: Dk. 5 ve 58 Thelin (Kasımpaşa), Dk. 63 Dicko, Dk. 84 Muhammet Demir (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 57 Maxim, Dk. 80 Güray Vural (Gaziantep), Dk. 76 Sadiku, Dk. 82 Tosic (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

49. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep atağında, Dicko'nun ceza alanına ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Tekrar ceza alanına çevrilen topta, Maxim röveşata yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

58. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Hadergjonaj'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Dönen topu altıpasta önünde bulan Thelin, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2

63. dakikada Gaziantep, Dicko ile golü buldu. Rashid'in sağ kanattan ceza alanına ortasında arka direkte Kenan Özer topa kafayı vurdu. Yerden seken meşin yuvarlağı uzak direkteki Dicko kafayla filelere yolladı: 1-2

74. dakikada Gaziantep beraberlik golüne çok yaklaştı. Enver Cenk Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde müsait pozisyonda iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

84. dakikada Gaziantep, Muhammet Demir ile beraberliği yakaladı. Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Miranda topa kafayı vurdu. Yan direkten dönen meşin yuvarlağa kaleci Ertuğrul Taşkıran müdahale etti. Kısa düşen top, Muhammet Demir'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar