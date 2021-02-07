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Futbol: Süper Lig

07.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:02
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Murat Ergin GözütokMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Atakan Rıdvan Çankaya, Pazdan (Dk. 46 Kitsiou), Erdi Dikmen, Pinto, Voca, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 61 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 61 Geraldo), Badji (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Atakan Rıdvan Çankaya, Pazdan (Dk. 46 Kitsiou), Erdi Dikmen, Pinto, Voca, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lobjanidze, Emre Güral (Dk. 61 Orkan Çınar), Alper Potuk (Dk. 61 Geraldo), Badji (Dk. 61 Borven)

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Alaaddin Okumuş), Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Hakan Arslan, Cofie, Gradel (Dk. 90 Kone), Fajr (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Kayode (Dk. 61 Yatabare)

Goller: Dk. 11 Gradel (Penaltıdan), Dk. 48 Kayode, Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 88 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 66 Ahmet Oğuz (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 20 İbrahim Akdağ, Dk. 55 Kitsiou, Dk. 58 Pinto, Dk. 60 Badji, Dk. 72 Şahverdi Çetin, Dk. 77 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 58 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Fajr'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kayode, savunmada iki kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 0-2.

66. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahası kale çizgisine inen Geraldo, topu altı pasın önündeki Şahverdi Çetin'e çıkardı. Şahverdi'nin şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'dan dönen top savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'a çarparak ağlara gitti: 1-2.

69. dakikada konuk ekip farkı tekrar 2'ye çıkardı. Max Gradel'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla arka direkte buluşan Erdoğan Yeşilyurt, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

88. dakikada Demir Grup Sivasspor, VAR kararıyla 4. golü buldu. Savunma arkasına atılan topla Erdoğan Yeşilyurt kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, ceza sahasına girmeden Yatabare'ye pasını attı. Yatabare topu filelere gönderdi ancak hakem ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve konuk ekip farkı 3'e çıkardı: 1-4.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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