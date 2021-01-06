Son dakika... Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1
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Son dakika... Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1

06.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:10
Son dakika... Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1

Gelen son dakika haberlerine göre STAT: AntalyaHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Nuri Şahin(Dk.87 Podolski), Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik(Dk.64 Eren Albayrak), Amilton(Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Nuri Şahin(Dk.87 Podolski), Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik(Dk.64 Eren Albayrak), Amilton(Dk.90 İmeri), OrgillFATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Vivieno- Enzo Roco, Gaston Campi, Vegar Hedenstad(Dk.46 Ramazan Civelek), Jure Balkovec, Baldou N'Diaye(Dk.82 Andrea Bertolacci), Lucas Biglia, Alassane Ndao, Koray Altınay(Dk.53 Emre Çolak), Fabio Borini, Artur Sobiech(Dk.66 Mevlüt Erdinç)GOLLER: Dk.10 Jure Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk.19 Hakan Özmert (PEN), Dk.37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk.71 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Koray Altınay, Emre Çolak (Fatih Karagümrük), Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor)KIRMIZI KART: Dk.84 Enzo Roco (Fatih Karagümrük)Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.10'uncu dakikada Fatih Karagümrük rakip ceza alanı dışı sağ çaprazından, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. Jure Balkovec'in sert şutu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.14'üncü dakikada Nuri Şahin'in ceza alanı dışından sert şutu, Koray Altınay'a çarptıktan sonra kaleci tarafından oyun alanına geri gönderildi. Sonrasında gelişen atakta Amilton'un vuruşu auta gitti. Nuri Şahin'in pozisyonunda Koray Altınay'ın topa elle müdahale ettiğini belirleyen VAR hakemleri, maçın hakemi Hüseyin Göçek'i uyardı. VAR ekranına giden Göçek, pozisyonu bir kez daha izledikten sonra penaltı kararı verdi.19'uncu dakikada topun başına geçen Hakan Özmert'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.37'nci dakikada Amilton sol kanattan topla birlikte rakip ceza alanına girdi. Kale önüne ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Ancak top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile kapandı.49'uncu dakikada Alassane Ndao topu sağ kanattan penaltı noktasına çıkardı. Baldou N'Diaye'nun gelişine vuruşu yandan auta gitti.61'inci dakikada ceza alanı içinde, kaleyi karşıdan gören noktadan Doğukan Sinik'in sert şutunu kaleci Emiliano Vivieno taca gönderdi.67'nci dakikada Baldou N'Diaye topu sol çaprazdan Emre Çolak'a gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisi dışından sol ayağı ile sert şutu kaleci Boffin'de kaldı.70'inci dakikada Emre Çolak'ın ceza yayı dışından sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.71'inci dakikada Amilton'un pasında, Eren Albayrak'ın ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu, kalecinin solundan arka direğe çarparak ağlara gitti: 3-1.84'üncü dakikada Amilton'a sert hareketinden dolayı Enzo Roco kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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