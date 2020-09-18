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Stat: Yeni MalatyaHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunYeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Ndayishimiye, Murat Akça, Hafez, Acquah, Adem Büyük, Cueva (Dk. 81 Hadebe), Ahmet Ildiz (Dk. 90+2 Mustafa Eskihellaç), Fofana (Dk. 62 Lukoki), Umut Bulut (Dk.

Futbol: Süper Lig
18.09.2020 22:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:10

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Ndayishimiye, Murat Akça, Hafez, Acquah, Adem Büyük, Cueva (Dk. 81 Hadebe), Ahmet Ildiz (Dk. 90+2 Mustafa Eskihellaç), Fofana (Dk. 62 Lukoki), Umut Bulut (Dk. 82 Zuqui)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar, Mossoro (Dk. 72 Ndiaye), Tripic (Dk. 88 Burekovic), Brown (Dk. 90+5 Titi)

Goller: Dk. 19 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 30 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 İrfan Can Eğribayat, Dk. 36 Yalçın Kayan, Dk. 36 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 45 Chebake, Dk. 78 Ahmet Ildiz (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

49. dakika Chebake'nin kullandığı taç atışıyla ceza sahasında topla buluşan Cueva'nın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

69. dakikada Cueva'nın ceza sahasından yaptığı vuruşta, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Zuqui'nin sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Chebake'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Volkan Kaşik
Volkan Kaşik
AA Editörü
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