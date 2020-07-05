Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayıkİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 76 Daci), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia (Dk. 57 Miya), Bajic (Dk.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic (Dk. 76 Daci), Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia (Dk. 57 Miya), Bajic (Dk. 84 Thuram)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak (90+2 Burak Albayrak), Vetrih (Dk. 83 Garmash), Tunay Torun (Dk. 45+1 Oğuz Kağan Güçtekin), Boldrin, Samudio, Skoda
Gol: Dk. 90+4 Miya (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Jonsson, Dk. 82 Anicic, Dk. 90+5 Ali Turan (Yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 46 Talbi, Dk. 73 Boldrin (Çaykur Rizespor)
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
47. dakikada Boldrin'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.
60. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı içerisinde bulunan Jonsson'un gelişine vuruşunda top yanda auta gitti.
76. dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran oyun alanına çevirdi. Topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı tekrar ceza sahası içinde bulunan Boldrin'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, defansa çarparak kornere çıktı.
86. dakikada ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın pasına hareketlenen Thuram'ın vuruşunda top üstten auta gitti.
90+3. dakikada Ömer Ali Şahiner ceza sahası içerisine topu göndermek isterken top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Farouk Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA