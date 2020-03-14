Futbol: Süper Lig Stat: Denizli AtatürkHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Onazi (Dk. 90 Muhammet Özkal), Aissati, Recep Niyaz (Dk. 82 Lopes), Barrow (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Onazi (Dk. 90 Muhammet Özkal), Aissati, Recep Niyaz (Dk. 82 Lopes), Barrow (Dk. 76 Özgür Çek), Rodallega, Estupinan

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 76 Rahmetullah Berişbek), Fabricio Baiano (Dk. 85 Sami Gökhan Altıparmak), Sessegnon, Sio, Toure, Seuntjens (Dk. 76 İlker Karakaş), Candeias, Ramos

Gol: Dk. 54 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Onazi, Dk. (Yukatel Denizlispor), Dk. 58 Fabricio Baiano, Dk. 83 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Recep Niyaz'ın kaleye şutunda kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi. Zeki Yavru'nun köşe vuruşunda altıpasta topa yükselen Rodallega'nın kafa ile vuruşunda ise top, yandan dışarı çıktı.

54. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Onazi'nin sağ kanatta havadan yaptığı pasta Rodallega çizgiye yakın bir noktada gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

64. dakikada sol kanattan Barrow'un pasında topla buluşan Aissati'nin kaleye şutunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Aissati'nin ikinci kez vurduğu top üstten auta gitti.

88. dakikada Candeias'ın köşe vuruşunda topa yükselen Ramos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci kornere çeldi.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA