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Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil ÇetinGençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 86 Ahmet Oğuz), Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 90+4 Bjarsmyr), Baiano (Dk.

23.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: , İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 86 ), Ramos, Toure, Halil (Dk. 90+4 Bjarsmyr), Baiano (Dk. 67 Berat Ayberk Özdemir), Yasin Pehlivan, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto (Dk. 73 Atila Turan), Lukasik, Faty, Lobjanidze (Dk. 67 Gelmin Rivas), İlhan Parlak (Dk. 77 Orkan Çınar), Michalak, Rodrigues

Gol: Dk. 74 Sio (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 32 Kulusic, Dk. 44 Lukasik, Dk. 88 Faty (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Erdem Özgenç, Dk 70 Yasin Pehlivan, Dk. 77 Sio (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

62. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

69. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Stancu'nun ön direkte dokunduğu top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında Sio, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başkent derbisini kazanan Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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