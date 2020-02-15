15.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:08

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto, Lukasik, Sedat Ağaçay (Dk. 61 Atila Turan), Faty, Lobjanidze (Dk. 73 İlhan Parlak), Michalak (Dk. 87 Pazdan), Rodrigues

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Dk. 74 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Emre Belözoğlu-Dk. 66 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muric

Goller: Dk. 13 Lobjanidze, Dk. 75 Rodrigues (MKE Ankaragücü), 90+6 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Isla, Dk. 85 Luiz Gustavo (Fenerbahçe), Dk. 89 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılamanın ikinci yarısının ilk 20 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon üretemedi. MKE Ankaragücü, oyunu kendi yarı alanında kabul ederek hızlı ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Konuk ekip ise kanatlardan getirdiği topları Vedat Muric ve Kruse ile buluşturmayı başaramadı.

İkinci devrenin ilk tehlikeli atağında MKE Ankaragücü, 75. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Faty'nin uzun pasında topla buluşan Michalak, Fenerbahçe ceza alanına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı Rodrigues'e çıkardı. Rodrigues, kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda topu ağlara gönderdi: 2-0.

83. dakikada Vedat Muric'in kafayla indirdiği topla ceza alanında buluşan Mevlüt Erdinç'in dönerek vuruşunda topu kaleci Friedrich ayağıyla uzaklaştırdı.

Dk. 90+6 Kruse'nin soldan ortasında Serdar Aziz'in arka direkte gelişine vuruşunda Fenerbahçe farkı 1'e düşürdü: 2-1.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

Bu arada, Fenerbahçe'de 85. dakikada sarı kart gören Gustavo, 23. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Kaynak: AA