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Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil ÇetinÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan, SkodaBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Ljajic, N'Koudou,...

01.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 18:33
Futbol: Süper Lig

Stat: Didi

Hakemler: , İsmail Şencan, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 29 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk.36 Skoda (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Hutchinson, topu Burak Yılmaz'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun kontrol pasında penaltı noktası üzerinde Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

22. dakikada Caner Erkin'in kafa ile geri pasında Karius'tan önce araya girerek topu önüne indiren Skoda'nın sağ çaprazdan vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Beşiktaş öne geçmeyi başardı. Ljajic'in ara pasında ceza sahasına giren Hutchinson, bekletmeden topu penaltı noktası üzerindeki Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak, bekletmeden plase vuruşla topu kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-1.

36. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Moroziuk'un sağdan ortasında Ruiz'in kafasından seken topu iyi takip eden Skoda, ceza sahası içerisinde kaleci Karius'tan önce araya girerek kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA
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