27.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:51

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut Nayir

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite, Nadir Çiftçi

Gol: Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 17. hafta maçında Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Bir pozisyon sonrası itiraz eden Nadir Çiftçi'ye önce sarı kart gösteren hakem Fırat Aydınus, tepkisini sürdüren oyuncuyu bu kez direkt kırmızı kartla ihraç etti.

23. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Orta alanda topla buluşan Candeias'ın ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, Karius meşin yuvarlağı sektirdi. Topu önünde bulan Ayite meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

36. dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan'ın Ljajic'e müdahalesi sonrası önce sarı kart veren Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kırmızı-siyahlı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

43. dakikada Caner Erkin'in uzun ortasına Diaby altıpas üzerinde kafayla vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA