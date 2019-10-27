27.10.2019 19:32

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 73 Nadir Çiftçi), Flavio, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Candeias (Dk. 84 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Sio, Ayite (Dk. 59 Seuntjens), Stancu

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki Yavru (Dk. 73 Sackey), Murawski, Olcay Şahan, Aissati, Barrow (Dk. 79 Sacko), Oscar Estupinan (Dk. 62 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 34 Olcay Şahan, Dk. 90+7 Murawski (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Mustafa Yumlu, Dk. 72 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 61 Sio (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

51. dakikada Berat Ayberk'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

57. dakikada genç futbolcu Berat Ayberk'in uzaktan sert şutunda top bir kez daha direkten döndü.

86. dakikada Nadir Çiftçi'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi.

90+5. dakikada Sacko'nun yerde kaldığı pozisyonda hakem Halis Özkahya, penaltı kararı verdi. 90+7. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde 6 maç sonra kazanan Yukatel Denizlispor, puanını 11'e yükseltirken, Gençlerbirliği 6 puanda kaldı.

Kaynak: AA