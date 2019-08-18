18.08.2019 22:46

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Hajradinovic, Aytaç Kara, Mame Thiam, Khalili, Yusuf Erdoğan, Koita

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 34 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 40 Obi Mikel (Kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 3 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth, Ben Youssef'ten sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayının hemen gerisinden çektiği sert şutta, topa az farkla üstten dışarı çıktı.

34. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kasımpaşa'nın orta alanda kaybettiği topu kapan Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Sörloth, dar açısına rağmen sağdan plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

40. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Aytaç Kara topa ceza sahası içinde voleyle vurdu. Kale önünde Obi Mikel'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA