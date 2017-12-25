Futbol: Süper Lig
Stat: OsmanlıHakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet KısalOsmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Pinto, Lawal (Dk. 82 Carlos), Musa Çağıran, Umar, Özer Hurmacı (Dk. 90+1 Hasan Kılıç), Regattin, Doukara (Dk.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Pinto, Lawal (Dk. 82 Carlos), Musa Çağıran, Umar, Özer Hurmacı (Dk. 90+1 Hasan Kılıç), Regattin, Doukara (Dk. 74 Cikalleshi)
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Onur Ayık (Dk. 85 Hora), Mustafa Yumlu, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Sissoko (Dk. 87 Eray Ataseven), Serginho, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Barbosa (Dk. 69 Kadir Keleş), Muğdat Çelik
Goller: Dk. 28 Musa Çağıran (Penaltıdan), Dk. 49 ve 68 Umar (Osmanlıspor), Dk. 36 ve 60 (Penaltıdan) Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Mustafa Yumlu, Dk. 82 Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 59 Anıl Karaer, Dk. 88 Pinto (Osmanlıspor)
Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Osmanlıspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 yendi.
48. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şutta, top az farkla üstten auta gitti.
49. dakikada hava topu mücadelesinde Özer Hurmacı, topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Çabukluğunu kullanan Umar, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-1.
54. dakikada Özer'in pasında ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Umar'ın şutunda, meşin yuvarlak yakın direkten döndü.
59. dakikada hakem Özgür Yankaya, bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor lehine penaltı kararı verdi. Yankaya, Anıl Karaer'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı işaret etti.
60. dakikada penaltı atışını kullanan Soner Aydoğdu, kalecinin solundan topu ağlara göndererek, skoru yeniden eşitledi: 2-2.
68. dakikada Osmanlıspor, bir kez daha skor üstünlüğünü ele geçirdi. Regattin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta direkten dönen topu Umar tamamladı: 3-1.
88. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Olcan Adın geçti. Olcan'ın şutunda kaleci Karcemarskas, soluna gelen topu çelmeyi başardı.
90. dakikada hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Carlos'un ara pasında ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin şutunda, top kaleci Lukac'tan döndü. Arnavut futbolcunun ikinci vuruşunda da Sırp kaleci gole izin vermedi.
Karşılaşma, Osmanlıspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
İrfan Buz yönetiminde sahasında oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Osmanlıspor, puanını 17'e yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.
Öte yandan, cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden takip eden Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak, maçın ardından uzun süre hakem Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi.