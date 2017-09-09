Futbol: Süper Lig
Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Bülent Yıldırım, Serdar Diyadin, Asım Yusuf Öz Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Filipovic, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 67 Manyama), Mehdi Bourabia, Ezekiel (Dk. 45 Vedat Bora ), (Dk.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Serdar Diyadin, Asım Yusuf Öz
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Moke, Filipovic, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 67 Manyama), Mehdi Bourabia, Ezekiel (Dk. 45 Vedat Bora ), (Dk. 73 Friday Eze), Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosevic
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Birol Parlak, Tzavellas, Berkan Emir, Emre Akbaba (Mamadou Fofana), Taha Yalçıner, Efecan Karaca (Dk. 84 Maniatis), Mbilla (Dk. 70 Nsakala), Fernandes, Vagner Love
Goller: Dk. 42 Vagner Love (Penaltıdan), Dk. 72 Filipovic (Kendi kalesine) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Ezekiel, DK, 29 Ferhat Öztorun, Dk 65 Vedat Bora (Atiker Konyaspor), Dk. 53 Taha Yalçıner, Dk. 78 Birol Parlak (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
46. dakikada Ferhat Öztorun'un, kaleci Serkan Kırıntılı'ya geri pası kısa düştü. Topu alan Vagner Love'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
52. dakikada Skubic'in pasında Milosevic'in, ceza yayı üzerinden çektiği şutta, kaleci Haydar Yılmaz topu kornere tokatladı.
56. dakikada Fernandes'in ceza sahası içerisinde çektiği sert şutta, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
72. dakika Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Fernandes'in ceza sahası içerisine gönderdiği topa müdahale eden Filipovic'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.