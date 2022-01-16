Futbol: Spot Toto 1. Lig - Haberler Spor
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Futbol: Spot Toto 1. Lig

Futbol: Spot Toto 1. Lig
AA / İlkan Toprak - Haberler | Spor

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet AkıncıkBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 86 Anıl Taşdemir), Kore, Otoo (Dk. 46 Bilalli), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk.

BALIKESİR (AA) - Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Akıncık

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 86 Anıl Taşdemir), Kore, Otoo (Dk. 46 Bilalli), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk. 75 Oğuz Han Aynaoğlu), Kethevoama (Dk. 46 Cumali Bişi)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Cihan Kahraman (Dk. 58 Erald Çinari), Mendes, Bateau, Alaaddin Okumuş, Yasin Öztekin, Soner Gönül, Hasan Kılıç, Fofana (Dk. 88 Melih Okutan), Osman Çelik (Dk. 80 Berk Taşkın )

Goller: Dk. 19 Yasin Öztekin, Dk. 83 Fofana (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sedat Dursun, Dk. 90 Cumali Bişi (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 yendi.

Futbol: Spot Toto 1. Lig

Futbol: Spot Toto 1. Lig

Futbol: Spot Toto 1. Lig

Futbol: Spot Toto 1. Lig

AA / İlkan Toprak - Spor Haberleri
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Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet AkıncıkBalıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 86 Anıl Taşdemir), Kore, Otoo (Dk. 46 Bilalli), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk.

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