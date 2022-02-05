BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Sosa, Crespo, Pelkas, İrfan Can Kahveci, Berisha

Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka

Sarı kartlar: Dk. 24 Crespo, Dk. 37 Berke Özer (Fenerbahçe), Dk. 40 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir )

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

9. dakikada Aleksic'in şutunda savunmaya çarpan top ceza sahası içinde Berkay Özcan'ın önünde kaldı. Penaltı noktasının gerisinde müsait durumdaki Berkay'ın şutunda, Nazım Sangare son anda araya girdi ve top kornere çıktı.

27. dakikasında İrfan Can'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Pelkas'ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan Babacan, iki hamlede topun sahibi oldu.

32. dakikada Tolga Ciğerci'nin yaklaşık 30 metreden çektiği şutta top, önce Crespo'ya sonra da üst direğe çarparak kornere gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.