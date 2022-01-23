Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: NefHakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Fatih Öztürk, Boey (Dk. 88 Yedlin), Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 88 Morutan), Cicaldau (Dk. 70 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk.
Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Fatih Öztürk, Boey (Dk. 88 Yedlin), Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 88 Morutan), Cicaldau (Dk. 70 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Dk. 62 Babel)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil (Dk. 46 Siopis), Puchacz, Berat Özdemir (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Dorukhan Toköz (Dk. 79 Yunus Mallı), Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius
Goller: Dk. 31 Cicaldau (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 84 Bakasetas, Dk. 90 Visca (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 29 Uğurcan Çakır, Dk.30 Denswil, Dk. 41 Peres, Dk. 90+2 Yunus Mallı (Trabzonspor), Dk. 58 Marcao, Dk. 80 Fatih Öztürk (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
51. dakikada Bakasetas'ın uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
52. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Cornelius, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çekti. Yerden düzgün giden top, uzak direğin dibinden auta çıktı.
57. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cornelius'un arkaya aşırdığı topa dar açıda olmasına rağmen Ahmetcan Kaplan vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
66. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Visca ile paslaşarak içeri giren Peres'in köşeden vuruşunda top auta gitti.
84. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Peres'in ortasını uzaklaştırmak isteyen Marcao'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası sağ çaprazında Bakasetas'ın önünde kaldı. Trabzonsporlu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1
86. dakikada Emre Kılınç'ın uzun pası sonrası altıpas üzerinde topla buluşan Babel rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Uğurcan topun ağlara gitmesine izin vermedi.
90. dakikada Trabzonspor 2-1 öne geçti. Kaleci Fatih Öztürk'ün oyunu paslaşarak kullanmasının ardından Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı topu Visca ceza sahası dışından kaleye gönderdi: 1-2
90+5. dakikada Morutan sağdan çizgiye inerek topu içeri ortaladı, arka direkte Babel'in kafa vuruşunu kaleci son anda direk dibinden kornere çıkardı.
Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.