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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Stat: ÜlkerHakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa SavranlarFenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 46 Nazım Sangare), Crespo (Dk. 89 Meyer), Sosa (Dk. 77 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mesut Özil), Pelkas (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Hüseyin Göçek, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 46 Nazım Sangare), Crespo (Dk. 89 Meyer), Sosa (Dk. 77 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mesut Özil), Pelkas (Dk. 46 Valencia), Serdar Dursun

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander (Dk. 82 Eren Erdoğan), Murat Akça, Kazımcan Karataş, Thaciano, Ceyhun Gülselam (Dk. 63 Thiam), Kappel, Rodriguez, Pinares, Rayan (Dk. 79 Bamba)

Goller: Dk. 14 Rayan (Altay), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 71 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Szalai, Dk. 30 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 42 Pinares, Dk. 60 Ceyhun Gülselam, Dk. 67 Rodriguez, Dk. 82 Thaciano (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

53. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında son çizgide topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı altıpasın önünde bulunan Valencia'ya çıkardı. Ekvadorlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

71. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, ceza sahasına ortaladı. Serdar Dursun'un altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Hüseyin Göçek, Mesut Özil, Spor, Haber

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