Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Puchacz), Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk.
Stat: Medical Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Puchacz), Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 31 Yusuf Erdoğan), Visca, Cornelius
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Zeki Yavru, Flavio, Sergio, Süleymanov, Diabete, Umut Nayır
Sarı kart: Dk. 5 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor-GZT Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
21. dakikada Visca'nın topuk pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Peres'in sert şutunda, top üsten auta çıktı.
26. dakikada Visca'nın soldan pasında, ceza alanı dışında Bakasetas'ın yerden şutunda, top direğin yanından auta gitti.
44. dakikada Bakesatas'ın getirdiği top ile ceza alanı içinde buluşan Visca'nın sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.