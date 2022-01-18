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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Stat: KalyonHakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat AltanGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Vetrih, Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Figueiredo, Muhammet DemirÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Semih...

Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Vetrih, Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Figueiredo, Muhammet Demir

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Mustafa Eskihellaç, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Philip, Karim Hafez, Azubuike, Aabid, Mehdi, Mounir, Dicko

Sarı kartlar: Dk. 19 Mehdi (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ), Dk. 44 Oğuz Ceylan, Dk. 45+7 Figueiredo (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

22. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu Mounir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.

28. dakikada ceza sahasının sağ çizgisindeki serbest vuruşu kullanan Maxim, topu ceza sahasındaki Muhammet Demir'e ulaştırdı. Muhammet Demir'in gelişine çektiği şutta, kaleci Ertaç Özbir güçlükle topu kontrol etti.

43. dakikada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Mounir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Semih Kaya, Oğuz Ceylan'ın müdahalesinin ardından yerde kaldı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltı atışını kullanan Mounir'in vuruşunda, top üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor, Ümit Öztürk, Ertaç Özbir, Maxim, Spor, Haber

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