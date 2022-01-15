Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Yeni AdanaHakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Candaş ElbilAdana Demirspor: Muric, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Tarık Çamdal (Dk. 77 Lucas Castro), Sinan Kurt, Belhanda (Dk. 68 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Akintola (Dk.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Candaş Elbil
Adana Demirspor: Muric, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Tarık Çamdal (Dk. 77 Lucas Castro), Sinan Kurt, Belhanda (Dk. 68 Gökhan İnler), Yunus Akgün (Dk. 82 Metehan Mimaroğlu), Bjarnason, Akintola (Dk. 68 Vargas), Assombalonga
Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Uğur Demirok, Hosseini, Carole (Dk. 85 Ramazan Civelek), Gökhan Sazdağı (Dk. 61 Emrah Başsan), Attamah, İbrahim Akdağ (Dk. 85 Kemen), Miguel Cardoso (Dk. 61 Mane), Mustafa Pektemek, Gavranovic (Dk. 77 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 26 Assombalonga (Adana Demirspor), Dk. 87 Mane (Yukatel Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
54. dakikada Sinan Kurt'un uzun pasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Lung müdahale ettiği topu kornere gönderdi.
59. dakikada Carole'nin uzun taç atışında savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden İbrahim Akdağ'ın sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
66. dakikada Assombalonga'nın ara pasında topla buluşan Akintola'nın ceza alanına girdiği sırada sol çaprazdan yerden şutunda kaleci Lung iki hamlede topa sahip oldu.
67. dakikada rakibin hatalı pasında araya giren Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan vuruşunda top dışarı çıktı.
75. dakikada sağ kanattan Onur Bulut'un pasında topla buluşan Gavranovic'in ceza alanı ön çizgisinden vuruşunda kaleci Muric topu kontrol etti.
87. dakikada Yukatel Kayserispor beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu kaleye yakın noktada sırtı dönük halde önünde bulan İlhan Parlak, geriden gelen Mane'ye pas verdi. Mane'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
90+2. dakikada Vargas'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkteki Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Lung son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.