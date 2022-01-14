Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Okechukwu Azubuike, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Dk. 55 Aabid), Wallace (Dk. 82 Awuku), Karim Hafez, Nouha Dicko (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Mustafa Eskihellaç, Godfred Donsah, Mounir Chouiar, Kenan Özer (Mallan)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Wilker Angel, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Kerim Alıcı, Halil Akbunar (Dk. 79 Yalçın Kayan), Makana Baku (Dk. 68 Lourency), Cherif Ndiaye (Dk. 79 Jahovic)

Goller: Dk. 7 Mustafa Eskihellaç ( Yeni Malatyaspor ), Dk. 15 Berkan Emir (Penaltıdan), Dk. 73 Lourency (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 51 Adem Büyük (Yedeklerde) ( Yeni Malatyaspor ), Dk. 70 Halil Akbunar (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

48. dakikada Göztepe'de Nwobodo sol kanatta çok iyi çalımlarla hücuma çıktı ve topu Halil ile buluşturdu. Halil'in içeriye çevirdiği topu kaleci Sertaç kontrol etmeye çalışırken top ağlarla buluştu. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle gol iptal edildi.

63. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mounir Chouiar, sol kanatta aldığı topla merkeze doğru yöneldi ve önünü boşaltarak çok sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Göztepe'de öne geçti. Nwobodo sol kanatta topla birlikte çok iyi hücuma çıktı, ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Lourency, iyi takip ederek topu ağlarla buluşturdu: 2-1

76. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chouiar, ara pası ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve şutunu çekti ancak top kaleye paralel olarak gitti ve dışarıya çıktı.

Karşılaşma 2-1 rakip takımın üstünlüğü ile sona erdi.

AA / Yeter Erdine - Spor Haberleri

Haberi Kaydet