Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker TakpakÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, PohjanpaloBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal,...
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, Pohjanpalo
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın, Batshuayi
Gol: Dk.25 Batshuayi (penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı Kart: Dk.17 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısı, 1-0 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.
2. dakikada Selim Ay'ın ceza sahsı içerisinde uzaklaştırmak istediği pozisyonda kafa vuruşunda top Batshuayi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
9. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın kafa vuruşunda, üst direğe çarparak oyun alnına dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırmayı başardı.
13. dakikada Güven Yalçın ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine giren Batshuayi'nin sol çaprazda yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu ayakları ile kornere çeldi.
25. dakikada VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Baiano'nun ceza sahası içerisinde topa elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin vuruşunda top Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 0-1
32. dakikada Umar'ın ceza yayı üzerine yerden pasında Pohjanpalo'nun dönüp vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, direk dibinden filelere gitmekte olan topu yatarak kornere çelmeyi başardı.
39. dakikada hakem Alper Ulusoy'un taç atışını Beşiktaş lehine vermesi üzerine Emirhan İlkhan, topun kendisinden çıktığını belirterek taç atışı el değiştirdi. Taraftarlar ve futbolcular genç oyuncuyu alkışladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri