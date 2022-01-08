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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Ata YıldırımKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ahmet Engin, Hajradinovic, Eysseric (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ahmet Engin, Hajradinovic, Eysseric (Dk. 35 Travnik), Ouannes, Umut Bozok

Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette, Bülent Cevahir, Kamara, Sackey, Saint-Louis, Lobzhanidze, Diouf, Muhammed Mert

Goller: Dk. 1 Eysseric, Dk. 6 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa ilk dakikada öne geçti. Sağdan Ouannes'in yerden ortasına penaltı noktası civarında gelişine vuran Eysseric'in şutunda top filelere gitti: 1-0.

6. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Takım halinde presle kazanılan topta ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok'un şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti: 2-0.

19. dakikada penaltı noktasının sağında Diouf'un indirdiği topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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