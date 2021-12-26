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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: ÜlkerHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan ÇimenFenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim Min-jae (Dk. 80 Tisserand), Szalai, Novak, Sosa, Crespo (Dk. 68 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil (Dk. 80 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk.

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Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim Min-jae (Dk. 80 Tisserand), Szalai, Novak, Sosa, Crespo (Dk. 68 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Pelkas), Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil (Dk. 80 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 68 Valencia)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi (Dk. 81 Haqi Osman), Aabid (Dk. 70 Mallan), Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 81 Karim Hafez), Mounir, Tetteh

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 73 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Pelkas (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

56. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Mesut Özil'in pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

61. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Aabid'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde yükselen Wallace topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Valencia, soldan bindiren Pelkas'ın önüne pasını gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Pelkas, açısını düzeltip ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 2-0

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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