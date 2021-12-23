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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman ÖzayBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, BatshuayiGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkan...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Larin, Batshuayi

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkan Emir, Nwobodo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Tjanic, Ndiaye

Goller: Dk. 3 Ndiaye (Göztepe), Dk. 31 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 29 Ndiaye, Dk. 43 Berkan Emir, Dk. 44 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 43 Rosier (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

3. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu alan Soner, meşin yuvarlağı Ndiaye'ye bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1.

31. dakikada Josef'in sağdan ortasında topla buluşan Oğuzhan, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Larin'e bıraktı. Larin ceza alanı içinde sol çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

35. dakikada Tjanic'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Halil'in kontrol etmeye çalıştığı top daha sonra taca çıktı.

39. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kerim Alıcı ceza alanı içinde Montero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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