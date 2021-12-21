Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal YılmazAltay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 90+2 Ahmed Rayan), Pinares (Dk. 90+2 Paixao), BambaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Trondsen (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 90+2 Ahmed Rayan), Pinares (Dk. 90+2 Paixao), Bamba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Trondsen (Dk. 79 Koita), Denswil, Siopis (Dk. 46 Bakasetas), Edgar (Dk. 85 Hüseyin Türkmen), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+3 Ahmetcan Kaplan), Djaniny, Hamsik, Cornelius

Goller: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 51 ve 88 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Djaniny, Dk. 58 Hamsik, Dk. 64 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 35 Poko, Dk. 64 Pinares, Dk. 83 Naderi (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü müsabakada deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.

51. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.

54. dakikada Abdülkadir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda, top üstten auta gitti.

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Poko'nun şutunda, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.

76. dakikada topla bir süre ilerleyen Kappel'in ceza sahası dışında attığı şutta, top yandan auta gitti.

80. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bamba'nın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Trabzonspor 88. dakikada öne geçti. Djaniny'nin kafayla indirdiği topu Koita, Cornelius'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title