Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal YılmazAltay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 90+2 Ahmed Rayan), Pinares (Dk. 90+2 Paixao), BambaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Trondsen (Dk.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz
Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 90+2 Ahmed Rayan), Pinares (Dk. 90+2 Paixao), Bamba
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Trondsen (Dk. 79 Koita), Denswil, Siopis (Dk. 46 Bakasetas), Edgar (Dk. 85 Hüseyin Türkmen), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Abdülkadir Ömür (Dk. 90+3 Ahmetcan Kaplan), Djaniny, Hamsik, Cornelius
Goller: Dk. 33 Cebrail Karayel (Altay), Dk. 51 ve 88 Cornelius (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Djaniny, Dk. 58 Hamsik, Dk. 64 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 35 Poko, Dk. 64 Pinares, Dk. 83 Naderi (Altay)
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü müsabakada deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti.
51. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cornelius'un vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.
54. dakikada Abdülkadir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda, top üstten auta gitti.
59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Poko'nun şutunda, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.
76. dakikada topla bir süre ilerleyen Kappel'in ceza sahası dışında attığı şutta, top yandan auta gitti.
80. dakikada Poko'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bamba'nın şutunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Trabzonspor 88. dakikada öne geçti. Djaniny'nin kafayla indirdiği topu Koita, Cornelius'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.