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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Stat: Medical ParkHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Tarık OngunTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, CorneliusAtakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Can Çamoğlu (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Tarık Ongun

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Cornelius

Atakaş Hatayspor : Munir, Fatih Kurucuk, Burak Can Çamoğlu (Dk. 30 Sadık Baş), Falette, Adekugbe, Sackey, Ribeiro, Burak Öksüz, Saint-Louis, Lobjanidze, Diouf

Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 38 Cornelius (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

15. dakikada Cornelius'un pasında Djaniny'nin ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Bakasetas'ın şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Hamsik'in yerden şutunda, kaleci Munir yatarak topa sahip oldu.

24. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Berat Özdemir'in pasında Cornelius, topu sol taraftaki Djaniny'nin önüne çıkardı. Ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Djaniny, çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0

33. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.

38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Denswil'in soldan ortasında Cornelius, penaltı noktası civarından gelişine sert bir vuruşla topu sağ köşeden filelere yolladı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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