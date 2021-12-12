Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Haddadi, Aabid, Ndong, Mounir, Adem Büyük, Tetteh

Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 45 Umut Güneş), Davidson, Diedhiou

Goller: Dk. 4 Aabid, Dk. 17 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 14 Diedhiou (Penaltıdan), Dk. 23 Davidson, Dk. 33 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Haddadi, Dk. 27 Adem Büyük, Dk. 37 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 16 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan korner atışında Mounir topu ceza sahası dışında bulunan Aabid ile buluşturdu. Bu oyuncunun savunmayı çalımlayarak yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

11. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahasına gönderdiği ara pasla buluşan Efecan Karaca, Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltı noktasında topun başına geçen Diedhiou, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in sağından filelere gönderdi: 1-1.

17. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Serkan Kırıntılı tokatladı. Arka direkte bulunan Tetteh, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

23. dakikada konuk ekip tekrar eşitliği sağladı. Kaleci Ertaç Özbir'in kısa pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Wallace, meşin yuvarlağı Davidson'a kaptırdı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 2-2.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un ceza sahasına gönderdiği ortada, iyi yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

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