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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor

Stat: AntalyaHakemler: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin TuğralFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Fredy (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk), Poli, Güray Vural, Ghacha (Dk. 89 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Mukairu (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Fredy (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk ), Poli, Güray Vural, Ghacha (Dk. 89 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Mukairu (Dk. 90+3 Wright)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Edgar, Peres, Berat Özdemir (Dk. 79 Koita), Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 28 Yusuf Sarı), Cornelius (Dk. 69 Siopis)

Goller: Dk. 24 Cornelius (Trabzonspor), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 73 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine)

Sarı kart: Dk. 33 Edgar, Dk. 70 Peres, Dk. 80 Koita, Dk. 89 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 83 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

50. dakikada Djaniny'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

55. dakikada Doğukan Sinik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

60. dakikada Doğukan Sinik'in sağ köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Mukairu'nun kafayla şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak golü engelledi.

73. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, ön kale direği önündeki Dorukhan Toköz ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da protokol tribününden izlediği karşılaşmayı Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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